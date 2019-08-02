鴻海前董事長郭台銘低調國回仍未露面，郭核心幕僚劉宥彤拋「團結是團在心結下？」，意外引爆國民黨團結生變數。前總統馬英九今天表示，很希望郭能支持黨的團結，郭韓一定要坐下來好好談，重要的是郭願不願意和韓見面，兩人主張不完全一樣，但還是可以合作。

台北市長柯文哲組黨進攻2020，鴻海前董事長郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨天透露至今接到2通北市府顧問蔡壁如來電，反觀高雄市長韓國瑜與郭聯系受阻觸礁。

對於郭柯合作，馬英九不假思索地回「沒有這樣的印象」，但當媒體詢問有無主動和郭聯絡，馬未正面回應，僅說很希望郭能支持黨的團結，大家有機會坐下來好好談，「尤其是韓國瑜」，此時媒體又問，郭董也不接馬的電話？馬立即說明，「我想不接電話不重要，重要是郭願不願意和韓見面」。

馬英九扮演和事佬說，競選過了，難免會有心結，既然人選已經出爐，大家應該尊重體制，團結起來打勝2020這一仗。至於癥結點卡在郭台銘不相信韓國瑜？馬英九認為，不是不相信，但兩人主張不完全一樣，但還是可以合作。郭台銘在意的是自己的理想能否為台灣服務。

前台北縣長周錫瑋日前要馬英九、黨副主席郝龍斌把郭台銘找回來，詢及是否願意擔任「解鈴人」，馬說，如果自己幫得上忙當然很願意。至於該如何說服郭？馬俏皮回，等到有機會在告訴大家，也提到郭先前主張參加初選一事。

郭台銘動向未定，將左右2020大選結果，詢及擔心郭出走？馬英九詼諧地問「離開台灣嗎？」接著說應該不至於吧！

(中時 )