根據日本媒體的報導指出，某眼鏡大廠經過問卷調查和票選後選出最適合戴眼鏡運動的種類就是桌球，緊追在後的是棒球，馬拉松排名第三。

這次問卷對象是10歲到60歲日本民眾，桌球之所以會排名第一的關鍵人物就是日本名將水谷隼，他每次上場比賽總是會帶著護目鏡，透過賽事轉播已成為他的招牌，也在日本民眾心中奠定了深刻印象。

除了桌球外，日本最盛行的運動項目莫過於棒球了，它在最合適戴眼鏡的運動種類排名第二，馬拉松排名第三，排球、高爾夫、足球、滑雪、登山、籃球、滑冰等也都名列其中。

(中時電子報)