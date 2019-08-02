內政部長徐國勇表示，電擊器能保障民眾及執勤同仁安全。(林郁平攝)

拋射式電擊器的射程約6公尺，可有效制伏歹徒。(林郁平攝)

鐵路警察局李姓員警上月初為保護乘客安全，在列車上執勤時不幸遇刺殉職，令員警的配備、安全成為各界關注的焦點，龍巖股份有限公司為有效提升員警執勤安全，避免李員不幸殉職的悲劇再次發生。2日由執行副總詹淑娟代表捐贈430支拋射式電擊器給警政署，並由員警現場示範操作。

警政署表示，拋射式電擊器重量輕、有效射程約6公尺，造價約1萬1000多元，在空間狹小、情況緊急的場合，可有效嚇阻制伏歹徒，並將傷害降到最低，因此，將優先配發給桃園市警察局與高雄市警察局捷運警察隊、航空警察局等尚未配置電擊器的單位。

警政署表示，對於龍巖股份有限公司之善行，表達十二萬分謝意。同時，亦將針對員警執勤方式做全盤式檢討修正，要求各受配機關務必落實辦理講習、督導管控，將實務情境融入教育訓練，讓警察同仁熟悉、清楚明確知道可以使用的各種情況，可以大膽用、勇敢用，不再模糊不清，猶豫不決，可以讓員警執行勤務使用拋射式電擊器時，發揮最大功用，進而兼顧保障民眾及執勤同仁安全。

(中時 )