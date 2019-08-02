為增進台泰雙方勞務合作關係，勞動部今天舉辦第20屆台泰勞工會議，會中針對多項泰國移工在台相關議題達成共識，如嚴格禁止假留學真工作、防範泰國移工在台酒駕等。

共識包括台泰雙方同意透過政府及民間各種資源預防泰國移工行蹤不明及積欠醫療費用問題，且泰方同意研擬內部處理機制與作業程序，以利台方後續追蹤個案處理情形；泰方同意於泰國移工出國前，透過教育訓練及各式管道加強宣導台方法令規定，以積極防制泰國移工在台酒駕行為。

共識也包括，泰方充分瞭解臺方現行移工來台健檢方式及健檢認可醫院申請程序，並同意建立臺泰醫療衛生相關部門聯繫交流對口，未來就疾病防治等議題加強聯繫溝通；台泰雙方均同意嚴格禁止業者假留學真工作行為，且泰方同意透過各式管道加強宣導外，如查有違法情事將提供資料供台方查察。

共識也提及，台泰雙方均同意持續加強宣導勞工保險老年年金權益資訊，並建立業務聯繫對口。

(中時 )