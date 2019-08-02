桃園市長鄭文燦。(甘嘉雯/攝)

國民黨總統提名人韓國瑜3日訪桃，最後一站將到興仁公園，也規畫國瑜夜市，有攤販要去擺攤，人行道跟馬路警察進行交管，桃園市長鄭文燦表示，任何競選活動都要經過合法申請，至於是否會取締攤販？他說「看實際狀況」。

鄭文燦表示，基本上任何競選活動，只要是合法申請的，這是我們基本的原則，興仁公園其實並不大，沒辦法容納大概4、5萬人，國民黨議員跟立委都有在動員，在網路上發了很多動員令，興仁公園明天會稍微擁擠，請去的民眾跟附近居民特別注意，我會請警察多做好交通疏導，「動員的人數跟實際可以容納人數應該是有個落差」。

對於韓國瑜假日跑競選，鄭文燦說，明天還是按照一般市政行程，按部就班，按表操課，沒有什麼改變，他笑說因為每個市長角色不同，因為韓市長已經獲得國民黨提名，他應該以準總統候選人身分在為他的主要任務，當然這個部分每個人角色不同。

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(中時 )