近年來如零工經濟等新經濟模式衝擊現有的勞動法令，勞動部以「新經濟模式與新科技發展對台灣之影響」委託研究，研究建議應修正勞工保險條例，開放以個人身分加保，並建議把投保薪資改為以小時計算，以利計算工時、避免過勞及投保作業。

勞動部綜規司司長王厚誠表示，受到新經濟及新科技的發展與運用，自由工作者數量可能因此迅速增加，因此委外研究提出未來調整方向。

研究發現，我國近年新經濟模式包括以交換、分享、交易或租借等方式，集結眾人資源，重新活化其價值的「共享經濟」，如汽車共乘、餐食共享；及透過網路整合零散的資源，創造以平台為基礎的「平台經濟」，如Foodpanda、Uber、外包網等。

該研究建議，修正勞基法11條增列「雇針針對導入新設備或技術，應事前提供所需相關培訓。勞工如於接受訓練後仍對所擔任之工作難以勝任時，雇主應給予合理調適期間，如確無法勝任時」，雇主才可以預告終止勞動契約。

研究也建議，應在現行勞動法令的架構下，積極認定各種工作型態的僱傭關係；修正職安法，由勞務需求者負擔勞工安全衛生雇主責任；修正勞保條例，允許勞保涵蓋同時從事多種職業平台勞務提供者，如建立「平台勞工職業工會」，提供同時從事多種職業平台勞務提供者，開放以個人身分架保，研議投保薪資改以小時計算。

王厚誠說，這只是先期研究，仍未提及修正法令等時程。未來將辦理平台經濟勞務提供者的僱傭關係及工時認定研究；強化勞動相關調查及研析，掌握新經濟模式與新科技動態與勞動市場因應；辦理有關新經濟模式或新科技發展的職災認定研究。

(中時 )