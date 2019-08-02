國安局下午召開記者會說明私菸案，國安局政風處長劉異海表示，根據國安局日前發下的自清表調查，結果顯示國安局涉案人員，包含在押的警衛官吳宗憲、張恆嘉，總共76人涉案。包括副總統陳建仁警衛室也有一人。

根據國安局提供資料，目前查出的是包括國安局本部4人、特勤中心19人〈平安警衛室1人〉、特勤訓練中心2人，總共涉案25人。另外還有侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人。目前沒發現上級長官、政務官或機要人員参與指示訂購。

政風室也說明，單人購買最大量的1037條私菸是少校階級，目前是警衛室侍衛官。

至於各單位購買菸品數量部分，劉異海說表示，經清查國安局人員總共購買數量7977條。包括國安局本部45條、含特勤中心2430條、訓練中心150條，侍衛室4902條、憲兵警衛大隊450條。至於與檢調公布會有差距，是因吳宗憲在押，目前一千多條差額部分無法調查。

政風室也解釋，總統府日前公布訂購私菸單位包括國安局、侍衛室、憲兵指揮部、收押離退人員等共82人，跟今天記者會公布人數76人之間有落差，是因侍衛室內有軍職、警職與文職人員，國安局自清調查只針對國安局部分，所以會有人數落差。

至於是否有轉售營利目的，調查報告表示，國安局人員訂購目的有三種，一是自用，二是代購，三是部分自用以及代購。付款方式是現金、匯款與轉帳。取貨方式，被調查者都說要等訂購者返國後自行通知取貨地點。

(中時電子報)