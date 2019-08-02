「你知道新北市Übike有幾站嗎？」、「新北市民平均每100元的所得中，有多少錢會存起來呢？」為讓市民可從統計數據中看到的新北市的各種特色，新北市主計處自2日至11日於新北市市民廣場舉辦「新北統計知多少」展覽活動，每日下午還有有獎徵答，讓大家在長知識之餘，又可抽電影票。

「新北統計知多少」展覽活動於今日熱鬧開幕，現場以「真相只有一個，快來發掘新北市的秘密」小劇場開場，帶動現場小朋友扮演小小偵探，除藉由帶領小小偵探從各面向的統計數據認識新北市，並透過問答遊戲找出新北市的「真相」外，還有電影票及冰淇淋兌換券等多項小朋友的最愛可以帶回家。

此外，現場還有展覽從日治時代、台北縣到新北市的政府統計及市民一日生活統計，市民可透過趣味的多媒體互動遊戲了解不一樣的新北市。

主計處長吳建國表示，為了透過統計數據呈現施政成果，讓市民了解市府在為大家做些什麼，並透過數字了解新北市的進步，市府主計處期透過辦理統計主題展覽，宣導政府統計生活化及如何取得政府統計資訊之管道，更加強市民對新北統計數據之認識，提升統計在市民生活中的應用價值，同時透過兒童喜歡的趣味有獎徵答活動，以寓教於樂的方式，達到統計教育從小扎根之目的。相關活動訊息可上新北市主計處官網（https：／／www.bas.ntpc.gov.tw／）。

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