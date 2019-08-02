名嘴謝寒冰說，看到媒體點名可能加入台灣民眾黨的人選，他終於知道柯P名言的完整句子了「垃圾不分藍綠⋯⋯我通通都要！」(謝寒冰FB)

台北市長柯文哲原本預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，不料消息被內政部提前曝光，讓柯相當不滿為此怒批「國家政府紀律太爛」。外傳前新北市議員李婉鈺、時代力量立委黃國昌、被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平都想加入。名嘴謝寒冰說，看到媒體點名可能加入台灣民眾黨的人選，他終於知道柯P名言的完整句子了「垃圾不分藍綠⋯⋯我通通都要！」

台北市長柯文哲昨宣布8月6日成立「台灣民眾黨」，前進立法院，柯P組黨如同對政壇拋出震撼彈，已使2020年大選情勢更加混亂。對藍綠政黨而言，「台民黨」將拉攏哪些藍綠人物將對2020年選情造成關鍵變化。

柯文哲一向與親民黨互動良好，若再加上郭台銘及仍勤走基層的王金平，乃至時力立委黃國昌合作，綠委許智傑形容「搞不好真的會造成Big Bang宇宙大爆炸。」

外界盛傳時代力量立委黃國昌將脫黨跳槽到柯P陣營，被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平也想加入爭取立委提名，無黨籍前北市議員李婉鈺立即表態有意與台灣民眾黨合作，館長陳之漢更為此大怒，透過臉書向柯文哲和李婉鈺喊話「你敢加入我敢反你，就算柯P是自己大哥都一樣」。

名嘴謝寒冰在臉書狂酸，「看到媒體點名未來可能加入台灣民眾黨的人選，我覺得台灣的環保意識真的超英趕美傲視國際....世界第一個專業政治資源回收的政黨，終於誕生在福爾摩沙了。我終於知道柯P名言的完整句子了⋯⋯垃圾不分藍綠⋯⋯我通通都要！」

(中時電子報)