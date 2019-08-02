鴻海創辦人郭台銘遲遲未與代表藍營參選2020的高雄市長韓國瑜碰面，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文，說媽祖和關公，會同意郭左手捧著國民黨榮譽黨員狀，右手卻去回頭殺伐國民黨的同志嗎？不妨夜問媽祖跟關公。

胡幼偉直指，如果韓國瑜見不到郭，國民黨大老也勸不動郭，難道，救苦救難、忠肝義膽的媽祖和關公，會同意郭左手捧著國民黨給你的榮譽黨員狀，右手卻去回頭殺伐國民黨的同志嗎？要不要今晚在睡夢中，做一下「神意調查」？看看祂們對這道問卷題目是怎麼回答的？如果祂們二位都說：「可以」，那大家也就沒什麼話好說了！

胡幼偉表示，既然郭說是祂們二位要你出來參與政治的，在這個關鍵時刻，是不是應該去問一下祂們二位的意見呢？問一問，再來跟大家報告一下後，再去做想做的事吧！「既然是祂們要你出來的，這個事情，祂們是一定要負責的」。所以，就在今夜，趕緊問一下吧！問一下，再告訴大家答案！

(中時 )