劉書宏、夏語心今天為「日藥本舖」擔任一日店長活動，兩人在東森《男神時代》戲裡被湊成一對，戲外也擦出火花，夏語心今爆上半年拍戲期間，與交往2年多、小她5歲圈外男友王子豪分手，而且是在電話中「被分手」，今說現在已經走出情傷。

外界好奇是否和劉書宏有關？她撇清，強調分手理由是「聚少離多」，但同時坦言拍戲過程確實「喜歡上劉書宏」，她失戀期間，劉書宏會逗她開心，當時天氣熱吃不下飯，劉書宏會貼心買飲料給她。劉書宏有女友鄭茵聲，會不會搶過來？夏語心笑說：「先不要。」

劉書宏和夏語心劇中有許多親密戲，需要向女友鄭茵聲報備？劉書宏說，「從去年被問到現在，我還真的沒報備過，我拍戲時喜歡在狀態內，和對手有更多火花，我很喜歡這次和夏語心合作，我跟她都走很真實的感情」。夏語心笑說，她只要在現場和別人多講幾句，劉書宏就會假裝吃醋說「幹什麼，坐過來」。怎麼把持感情讓女友放心？他說「沒有把不把持，戲殺青，感情就會收回來」。

劉書宏和夏語心劇中有許多親密戲。（圖/東森提供）

他不忘誇夏語心，表示以前對她在節目中的印象是諧星，「這次合作後才知道她本人很漂亮，演起戲來她滿迷人的，有些角度和邵雨薇很像」。鄭茵聲上過夏語心的節目，都知道彼此，鄭茵聲會問誰漂亮？劉書宏說：「她沒有問過，因為她對自己滿有自信的。她（鄭）比較甜美可愛路線，夏語心比較亮麗漂亮，風格不太一樣」。還透露女友最近迷上《我們不能是朋友》，很愛男主角劉以豪，夏語心也是，對他主演的《男神時代》反而只看片段。

夏語心昨天才從日本回來，姊妹淘ㄚ頭的手搖飲開到神戶，她出去玩順便散心，透露自己去一間潮店買東西，她回台後發現店長在IG關注她，劉書宏笑說：「那妳有機會嫁豪門，以後我當妳小孩的乾爹。」劉書宏說完，又誇夏語心是不做作的女生，「她懂我的笑點」，兩人有相見恨晚感覺？劉書宏說：「其實是有一點」，但隨後補充，是戲劇上的合作相見恨晚。

劉書宏今天和夏語心擔任一日店長。（圖／東森提供）

劉書宏這陣子忙拍戲，連爸媽都很少見，和女友鄭茵聲見面是7月中，下周情人節怎麼過？他自認神經大條，一到8月只會想爸爸要什麼（父親節），「我偏不浪漫的，但會給驚喜」。問他和女友是否也聚少離多？他大剌剌的說，「以前談過台灣北京、台灣日本、台灣英國，幾段都是台灣女友，對於聚少離多，我看得很開，能包容體貼比較重要，另一半的支持對我是很大動力，如果無法支持，我寧可不要」。

現在和女友鄭茵聲甜蜜指數多少？他想了一下：「滿分100，那就是100，最近她要發專輯，我幾乎都聽過，我目前會買10張，發了之後會幫她衝一下。」他跟女友所屬的網紅「這群人」關係密切，「他們也會幫我宣傳戲、幫我宣傳水餃，我覺得他們也是很團結的組合，我們現在的階段不是甜蜜而是互相幫忙」，笑稱女友滿愛探班的，曾經出奇不意出現在劇組，滿貼心。

(中時電子報)