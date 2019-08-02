柯文哲宣布成立台灣民眾黨後，郭台銘與柯文哲是否會有任何相關互動，受到外界矚目，郭台銘核心幕僚劉宥彤受訪時表示，郭台銘好像並沒有被邀請參與台灣民眾黨創黨大會，如果有受邀，她認為郭台銘應該也不會去。

關於8月6日台灣民眾黨創黨大會郭台銘是否會出席，劉宥彤說郭台銘好像沒有受邀，柯文哲組黨跟郭台銘關係也不大，組黨是每個人的權利，郭台銘對此事沒有更多看法。而如果受邀，是否參加？劉宥彤說，「我覺得可能不會」，因為郭台銘是國民黨榮譽黨員，跑去參加雖然不是不可以，「但我猜他可能不會吧」。

被問到有line群組在傳郭台銘要選2020，劉宥彤網路上類似訊息蠻多，但她目前沒有聽說。至於郭台銘是否跟柯文哲見面？劉宥彤說目前沒有規劃，沒有時間表。至於郭台銘是否有要重組團隊？劉宥彤說團隊大部分都在初選後就結束了，每天都只有她能回答問題，應該沒有甚麼團隊，如果有團隊她也想卸下重擔，目前為止沒有重整團隊規劃。

關於她昨天宣稱郭台銘和柯文哲的心結，劉宥彤表示她的意思是指這些是過往發生的事，雙方本來就是平行線，過去沒有太多消息，心結不是永遠不能化解，各種可能都有，就是要看有甚麼契機、想法、觀念，不只柯市長，包括韓市長，化解需要時間。有些心結需要化解，但有些沒有很重要，所以不一定要見面。至於韓國瑜是否與郭台銘聯繫上了？劉宥彤說不確定韓國瑜是否直接連絡郭台銘，她不清楚。

劉宥彤還說到今年是八八風災十周年，規劃辦相關電影的發布會，邀請贊成郭台銘理念的人一起來，不過需要找場地、規劃、報名，可能無法趕上8月8日當天舉辦。

(中時 )