大陸的中國電力建設集團表示，由中國水利水電第七工程局夾江水工機械公司為白鶴灘水電站量身打造、全球水電站起重容量最大的洩洪洞門機，已於7月31日通過驗收。

在建規模、單機容量世界第一的白鶴灘水電站，位於雲南省巧家縣與四川省涼山彝族自治州寧南縣交界的金沙江峽谷，剛通過驗的門機是雙小車雙吊點單向門機，總重1271公噸，高37公尺，軌距為14公尺，在圓弧形軌道上運行，額定起重載荷1600公噸，等於同時提起3架重量為500多公噸的大型飛機，主要是用於深孔事故閘門的啟閉和吊運。

(旺報 )