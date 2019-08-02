全球最大水電站洩洪洞門機驗收 白鶴灘再添世界紀錄 16:222019/08/02 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 興建中的白鸙灘水電站。（取自新浪微博＠黃河岸的天空） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸的中國電力建設集團表示，由中國水利水電第七工程局夾江水工機械公司為白鶴灘水電站量身打造、全球水電站起重容量最大的洩洪洞門機，已於7月31日通過驗收。 在建規模、單機容量世界第一的白鶴灘水電站，位於雲南省巧家縣與四川省涼山彝族自治州寧南縣交界的金沙江峽谷，剛通過驗的門機是雙小車雙吊點單向門機，總重1271公噸，高37公尺，軌距為14公尺，在圓弧形軌道上運行，額定起重載荷1600公噸，等於同時提起3架重量為500多公噸的大型飛機，主要是用於深孔事故閘門的啟閉和吊運。 (旺報 ) #水電 #電站 #白鶴 #驗收 #金沙江峽谷 也許您會感興趣 推薦閱讀 深中通道沉管隧道基槽管節 通過驗收 04:102019/07/29 焦點新聞 盤點發股利穩定產業 水電瓦斯好霸氣 11:032019/07/29 財經 女力崛起 汽修、木工、水電課程受歡迎 19:452019/07/29 生活 康舒轉型成功 EPS 3元起跳 04:102019/07/30 證券．權證 女生學汽修 上路不用愁 04:102019/07/30 地方新聞 兩岸熱門新聞 陸客赴台自由行喊卡的原因 陸國台辦：民進黨搞台獨 - 兩岸 陸媒警告：暫停不只赴台個人遊 規模可能擴大 - 兩岸 新聞透視》陸客自由行喊卡！友台渠道被斷 仇台聲浪恐再起 - 焦點新聞 - 旺報 香港醫護界百人集會 強調不會離棄病人 - 兩岸 全球最大水電站洩洪洞門機驗收 白鶴灘再添世界紀錄 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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