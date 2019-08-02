高一拿過劍道賽銅牌，高二轉練射箭的王律勻今天以680分，在2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽女子複合弓個人賽排名賽排第一，但她對成績不是很滿意。王律勻說：「風一大我就會想太多，成績普通。」

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽2日展開，首先進行的是女子複合弓和男子反曲弓個人賽排名賽，女子複合弓中華隊王律勻在50公尺雙局都射出340分，680分和泰國選手同分，比較10分箭，王律勻以42比38勝出高居第一，隊友許嬿樺668分第六，兩人直接晉16強，翁意婷639第16。

即將升上北市大三年級的王律勻，因為父親關係，國小時便全家一起練劍道，高二開始接觸複合弓。「今天天氣很熱風很大，本來希望每一局可以射340幾分，結果都只有340分，每次比賽時風很大，我就會想很多，擔心時間不夠。」

王律勻身高只有152公分，還有個可愛的小名叫做「ㄌㄩㄝㄌㄩㄝ」。「我的名字律勻律勻唸快一點，聽起來像ㄌㄩㄝㄌㄩㄝ，所以同學都這樣叫我。接下來對抗賽我會提醒自己不要想太多，大膽射，希望可以拿下好成績。」

男子反曲弓部分，南韓隊包辦前兩名，中華隊陳昭升627分第15，林一石625分第17，游輝彥602分第26名，團體賽則排名第六。

陳昭升說：「我平常在高雄練，高雄都沒什麼風，台北市立田徑場的風超大的，自己的判斷不是太好，接下來調整一下，對抗賽再拼一下，目標當然還是想拿下金牌囉。」

中華隊教練袁叔琪坦言，選手的表現跟她預期有落差。「昨天練習時氛圍還不錯，但可能正因為太想射好，注意力沒放在對的地方，加上對風向和風勢的判斷不夠好所致，但我相信只要對抗賽能發揮應有水準，還是很有機會的。」

(中時電子報)