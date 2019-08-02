余天、李亞萍二女兒余苑綺2017年克服罹癌後百萬分之一機率和老公Gary迎來大女兒樂樂，今年初夫妻倆補辦婚宴，4月證實懷上二胎，今(2日)周刊報導，余苑綺最近忙尋月子中心，由於這胎老爸余天不打算金援，傳余苑綺曾要求一家月子中心能否提供全額贊助，最後被工作人員婉拒。

余苑綺2年前和小4歲Gary結婚，同年生下一女，今年4月余祥銓說漏嘴，爆料余苑綺懷上二胎，李亞萍隨後證實，並透露女兒這次懷孕，身體相當不舒服、孕吐嚴重，連下床都很困難，余苑綺則在臉書分享二胎是男寶寶，夫妻倆集滿好字，也希望樂樂長大後會懂事照顧弟弟。

今據《鏡周刊》報導，余苑綺前陣子和老公忙找月子中心，對方介紹環境後，報給余苑綺一個優惠價格讓她考慮，余苑綺則提問可否全額贊助，並強調會介紹藝人朋友也來住，最後卻被拒絕，堅持只能按照優惠價的方案，對此，余苑綺方面暫無回應。

(中時電子報)