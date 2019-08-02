為因應業者將中國大陸等國商品「洗產地」，偽造產地為越南等貿易詐欺行為，越南工商部日前提出有關商品產地標示的新法規草案，其中商品必須滿足增值比率達30%以上等條件，才能標示「越南製造」。

由於現行規定讓業者可以自行標示商品產地，但缺乏商品要滿足哪些條件才可標示「越南製造」的規定，導致業者隨意標示產地的現象，「洗產地」現象層出不窮，如近期曝光的越南家電品牌Asanzo的洗產地醜聞中，先將在陸生產的電視等產品，經由越南工廠移除產品上的「中國製造」標籤後，以「越南製造」、「日本技術」為包裝在越南境內販售，遭踢爆後引起關注。

越南快訊新聞網（VnExpress）2日報導，根據越南近期準備推行的商品產地標示規定草案，商品標籤上必須標示產地，某一貨品若純粹為越南產地或完全在越南生產，將可標示「越南製造」；若商品經在越南最後加工階段製成，需滿足符合有關商品代碼轉換規定以及境內新增價值比率達30%以上等條件，才能標示「越南製造」。

越南工商部指出，若該草案獲得批准生效，將有助防止不良業者利用越南「洗產地」的貿易詐欺行為。此外，此法規若實施沒有衍生新的行政手續，因而不會給業者產生新的經費負擔。

在美陸貿易戰的背景下，大陸為規避美國關稅而在越南「洗產地」的行為，已引起美國關注。美國政府曾暗示，越南可能成為繼大陸之後受到美國制裁的目標。

(中時電子報)