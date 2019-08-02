中華民國滑冰協會日前停辦「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽」，教育部8月1日正式發文處分，2日發出新聞稿表示，經該部專案小組調查，該會確有違反法令、章程及妨害公共利益之情形，且情節重大，爰依國民體育法第43條規定予以處分，除了停止部分補助一年，還撤免滑冰協會秘書長吳奕德職務。

新聞稿指出，經查國際滑冰總會（ISU）7月24日新聞稿所述，係經徵詢滑冰協會同意後，將賽事改由香港滑冰協會主辦；但滑冰協會對外發布資訊前後說詞反覆，誤導社會大眾，影響國際觀瞻。

其次，該會內部組織運作未按法定章程辦理，類此視同放棄繼續主辦國際賽事的重要決定，吳奕德既未經該會理事會同意，該會亦未事先知會或報知主管機關，情節重大，依國民體育法第43條規定對該會處以警告，除直接涉及我國選手選訓參賽經費外，自即日起停止部分補助1年，今年4月核定的本賽事補助經費200萬元也一併廢止。

體育署表示，ISU於7月24日晚間發布新聞稿表示，取消本賽事並非臨時片面決定；這個說法與滑冰協會7月23日官網緊急公告及7月24日聲明稿內容明顯不符，吳奕德7月25日至體育署說明並承認，該會5、6月間確有與ISU電郵往返，也同意了ISU徵詢賽事改由亞洲其他國家承辦的電郵。

體育署要求滑冰協會正式行文ISU澄清事實，並表達將來我國仍願積極履行會員義務的立場。

(旺報 )