大陸限縮陸客來台自由行簽證，民進黨台中市議員江肇國2日批評市府因應策略了無新意，眼裡只看到大陸市場。（盧金足攝）

因應陸客來台觀光緊縮，台中市府強調觀光交流遍及國際，非僅限於大陸市場，持續拓展國際客源市場量能。（盧金足翻攝）

大陸限縮陸客來台自由行簽證，民進黨台中市議員江肇國2日批評，觀旅局臉書發文宣傳因應策略包括擴大城市交流、爭取團客、推出短期引客方案，了無新意，眼裡只看到大陸市場，難道日本、韓國、東南亞、歐美或國內旅客全都放棄？市府以「逢中必反、逢燕必亂？」反嗆，台中拚觀光，缺支持不缺政治口水，強調觀光交流遍及國際，盼官民合作助台中走向世界。

江肇國表示，大陸限縮旅客來台旅遊，明顯是政治打壓，意圖影響台灣選情，蔡英文總統力推新南向政策，吸引東南亞及其他國際旅客赴台觀光，填補大陸旅客空缺，降低陸客不來的衝擊，近三年來台觀光客人次創下新高。

「雞蛋不能放在同一個籃子，世界上也不只有中國一個國家」，江肇國說，中央已透過各種策略，成功讓台灣觀光客組成多元化，市府針對大陸限制自由行的策略，僅流於既有政策的整理，質疑台中不爭取其他國內外的旅客。

江肇國呼籲市府，對旅遊市場的策略要靈活，眼界要打開，市府該做的不只有搶快，和拿既有政策老生常談，應該要思考如何提升台中的吸引力，讓台中不再只是「被旅客通過的城市」。

「逢中必反、逢燕必亂？」對江肇國針對自由行陸客禁止赴台，批評台中市觀旅局所提出三大策略，僅侷限爭取大陸遊客，觀旅局反擊火力全開，強調該批評與事實不符，強調觀旅局半年多以來努力開拓與國際城市交流，自由行陸客被禁止赴台，變化來得又快又急，如何在短時間內快速反應，降低對台中旅宿業及旅遊業的衝擊，是市府的當務之急。

市府呼籲議員問政秉持理性監督原則，不應以意識形態議政，若唱衰台中與友好城市交流，無視於台中旅宿業及旅遊業者的生計與需求，將難以面對廣大市民的質疑，甚至可能讓問政淪為逢中必反、逢燕必亂的政治操作。

過去幾年兩岸往來停滯，大陸旅客每年來台中旅遊住宿人次從2015年114萬人，降至2018年的61萬人，陸客過去4年在台中旅遊住宿減少53萬住宿人次，約46％，過去幾年國際入境旅遊在台中未受到足夠重視，官方投入行銷資源及預算不足，甚至連台中飛國際航線都開開停停，導致外籍旅客人數呈現消長不穩定的現象。

觀旅局長林筱淇表示，市長盧秀燕上任後帶領新市府團隊積極拚觀光，在擴大城市交流策略，已和香港、越南、泰國、日本、北美、韓國等15個城市與地區深入交流，未來將陸續進行與名古屋等城市簽署觀光友好協議、9月起韓國釜山及日本鳥取包機航線起飛、邀請相關旅行業者及媒體赴本市踩線、參加大型國際旅展及推介會。

同時在日本、韓國、香港、泰國都有廣告刊登，為台中擴大國際入境客源，觀旅局說，這些重要作為乃朝向國際各大城市盡可能地全面性推展台中觀光，並非僅限於大陸市場，持續拓展國際客源市場量能，市府行銷台中觀光旅遊所付出的努力，未來將陸續開花結果。

(中時 )