一行人得手後，隨即搭計程車逃離現場。(吳亮賢翻攝)

新莊區一名30歲的林姓男子經常找牌咖到福樂街某民宅打麻將，因愛在牌桌上炫耀自己生財有道，惹來40多歲的陳姓牌友眼紅，陳男竟教唆4名同夥持刀闖入林男租屋處，自保險櫃搶走現金140多萬元，警方獲報後立即成立專案小組調查，於28日晚間將7名相關犯嫌逮捕到案。

據了解，林男承租福樂街某民宅作為麻將間，時常吆喝牌咖聚賭，又愛向人展示財力，曾向牌友透露自己將大把現金放在麻將間保險櫃，不料卻讓多年牌友陳男動起歪腦筋，伺機行搶。

上個月25日晚間，陳男教唆4名同夥闖入林男租屋處，卻只見林男的乾爹邱姓男子在屋內，一行人便持刀架在邱男頸部逼問保險櫃密碼，眼看邱男抵死不從，4名犯嫌更揚言要殺人，邱男嚇得只好交出備用鑰匙，犯嫌隨即搶走裏頭140多萬元現金，並烙話若敢報警，一定會比警方更快找上門。

事後林男因深怕被報復，原想認栽了事，但林男友人知情後私下向警方報案，林男隨後也決定挺身指認犯嫌，警方立刻成立專案小組追捕，並於28日晚間將7名相關嫌疑人逮捕到案。

警方表示，經過濾相關監視器畫面，鎖定犯嫌離去時搭乘之計程車，再以車追人鎖定涉案之4名主嫌，並向上追查出共7名犯嫌，經檢察官訊後，將陳姓主嫌等4人向新北地方法院聲請羈押禁見獲准。

警方強調，有信心打擊犯罪，對於違法行為絕不寬貸，一定嚴加究辦，請民眾勿以身試法。

(中時 )