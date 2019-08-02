為了單曲《啦咪啦咪》，鬼鬼特別到南韓閉關練舞。（鬼鬼吳映潔工作室提供）

即將滿30歲的「鬼鬼」吳映潔拋開「不想再唱」的念頭，再次投資500萬元製作全新單曲《啦咪啦咪》，並選在8月11日生日當天發行，做為送給自己的30歲生日禮物，同時宣布加盟國際唱片公司avex taiwan（台灣艾迴唱片），彰顯自己重返音樂之路的決心！

為了這張單曲，鬼鬼從收歌、製作、寫詞到造型全程親自參與，還特別到韓國閉關練舞、自主訓練體力。她在創作中發揮古靈精怪個性，以歌曲主旨「LOVE ME」的中文諧音創造出屬於自己的｢鬼語」詞彙「啦咪」，口語化又朗朗上口，勢必將掀起一波風潮！

簡單明瞭的「啦咪啦咪」搭配韓式舞曲的強勁節拍編曲聽來輕快入耳，內藏｢愛自己」涵意，她藉這首歌宣告要好好愛自己、珍惜你愛的人：｢自己入行14年，希望在30歲這個值得紀念的日子，送首歌來跟自己及歌迷說：LOVE ME LOVE ME！謝謝你(妳)們！」

(旺報 )