美國總統川普宣佈，將從9月1日起對中國3000億美元輸美商品加徵10％的關稅。川普同時稱，中國在經貿磋商談判方面做得還不夠。大陸外交部發言人華春瑩表示，中方對此強烈不滿、堅決反對，由此產生的一切後果將全部由美方承擔。

華春瑩表示，美方稱將於9月1日對3000億美元中國輸美產品加徵10％關稅，此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿，堅決反對。如果美方加徵關稅的措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家的核心利益和人民的根本利益，由此產生的一切後果將全部由美方承擔。

華春瑩表示，美方升級貿易摩擦、加徵關稅，不符合中美兩國人民的利益，不符合世界人民的利益，將對世界經濟產生衰退性影響。中方始終認為，貿易戰沒有贏家，我們不想打，但也不怕打。

華春瑩強調，中方不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上，中方一寸也不會讓步。希望美方認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤，回到通過平等和相互尊重基礎上的磋商解決問題的正確軌道上來。

(中時 )