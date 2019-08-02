台灣高等教育產業工會2日發出新聞稿表示，在銘傳大學教職員會員努力下，7月17日正式成立「高教工會銘傳大學分部」，是台灣第一個以外籍教師為主體的工會分部，會員來自多個不同國家，也為目前台灣大專院校約1000名外籍教師首開先例。籌備成立會議中，共同推選英語教學中心（English Language Center, ELC）專任教師賀禮夫（Clifton Lowell Hoyt）出任工會分部召集人。

高教工會表示，雖然《工會法》自2010年起廢除「僅中國民國國籍身分始得擔任工會理、監事幹部等職」的規定，但台灣至今絕大多數工會組織，外籍人士擔任工會幹部仍是少之又少，人數逾三萬人、由台灣各公司或機構聘僱的「外國專業人員」中，加入工會甚至擔任工會幹部者，更是罕見。

賀禮夫是銘傳大學英語教學中心專任助理教授，來台授課、定居已13年，他擁有法律與英文博士學位（愛爾蘭都柏林大學三一學院英文博士、美國緬因大學法律博士），也拿到台灣政府內政部自2009年才開始核發的「高級專業人才永久居留卡」（俗稱「梅花卡」），此制度上路至今10年僅168位外籍專業人士取得。

賀禮夫表示，拿到「梅花卡」，以及日前被推選為工會銘傳分部召集人，可說是他來到台灣13年「最榮耀的兩件事」。

高教工會說，一向在台灣高等教育有良好口碑，以嚴謹聞名、要求學生大一至大四皆需修習英語的銘傳大學，卻出現中心組織將進一步變動或調整的傳聞。這也是幾個月銘傳大學多數外籍教師紛紛加入工會並進一步促成工會分部成立的主要原因。

高教工會日前也已經依據《團體協約法》，正式向銘傳大學校方與英語教學中心提出勞資協商的要求，目前靜待銘傳大學校方的進一步回應。

(旺報 )