台北市長柯文哲宣布籌組政黨，北市議會國民黨團2日開記者會痛批，未來柯文哲當市長之外，還要當黨主席輔選柯家軍立委，甚至可能自己選總統，一人身兼三職，會不會太忙？議員揚言，下個會期開議，要求柯文哲先到議會專案報告，如何兼顧市政。

議員王鴻薇諷刺，柯文哲創紀錄成為台北市長兼任一個政黨的黨主席，除要全面輔選區域立委，還很有可能成為總統參選人，把自己當成美國超人加鋼鐵人了嗎？但無論如何，她要鄭重警告柯文哲，不要把市政府當成黨部甚至競選總部。

議員秦慧珠也說，非常擔心未來柯文哲周一至周五「市長兼黨主席」，周六周日「黨主席兼總統參選人」，市府人員則要做黨務工作；尤其柯一向自豪每天7點半上班、晚上甚至忙到10點才下班，成立政黨難道不用花時間？而且，柯在議會休議期間成立政黨，事前也沒有先告知議會各黨團，顯得非常不尊重議會，下個會期開議第一天，將要求他專案報告未來如何兼顧黨政、市政，說明如何能不耽誤市政工作？

秦慧珠與另名議員吳世正也說，蔣渭水當年成立的台灣民眾黨雖然已經不存在，但內政部仍應評估此次柯文哲新組政黨，還用台灣民眾黨作為名稱，是否適合？台灣民眾黨應該是台灣人共同的歷史資產，不應為柯文哲獨有。

自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

(中時 )