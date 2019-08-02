行車糾紛引毆打 男假扮友人追進派出所

新竹縣竹東鎮2日深夜發生一起疑因行車糾紛引起的肢體衝突，許男、黃男駕車，與另名李姓男子為首的車子，在快速道路上疑因行車糾紛而追逐，兩方人馬後在北興路的超商前互毆，許男因傷送醫，後至派出所做筆錄，李男還佯稱是許的朋友，進入派出所追打許男，幸被警方以優勢警力壓制、逮捕，依妨害公務、傷害罪嫌偵辦。

據了解，這起案件起因是在台68快速道路發生行車糾紛，36歲李姓男子疑因不爽遭另台由30歲許男駕駛車輛按喇叭，雙方在快速道路互相追逐，在離開快速道路後，又於北興路1間超商前，發生肢體衝突，導致許男受傷。

在超商前有民眾報案，許男也因此送醫，警方獲報到場了解狀況，許男、黃男也至派出所做筆錄，未料，李男獲悉此事後，夥同5、6名友人又追到竹東派出所，並佯稱是許男的朋友，要再度對坐在派出所前的許男出手，警方見狀不對，又立即出動快打部隊，以優勢警力壓制李男等人。

警方指出，在壓制過程中，也有一名警察因此出現挫傷，幸無大礙，警方將依妨害公務、傷害罪嫌，將李男移送法辦。

(中時 )