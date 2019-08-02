堪稱地表最強政壇第一網紅的高雄市長韓國瑜2日出席「2019網紅直播大展」，韓被問到自己的直播經驗，以打高爾夫球和兵乓球比喻，剛開始就像是打高爾夫球，球打出去就沒回來，但後面開始多了許多回應，變成有去有回，像在打乒乓球；至於遇到酸民，他基本上是笑一笑，不介意。

韓國瑜去年從無人理會、不被看好，到打贏高雄市長選戰，關鍵就在網路行銷，就連他當上市長後，仍不時就會開直播暢談施政、近況，被外界喻為政壇第一網紅；今在「2019網紅直播大展」上，韓強調，網路網紅時代已來臨，每個自媒體也躍躍欲試，無論是個人興趣、理念、價值、商品都可以透過網路直播傳遞。

韓國瑜感謝主辦方選擇高雄作為首站，韓指出，剛開始直播時，就像打高爾夫球，球出去就不會回來，一個人對著鏡頭，旁邊只有小編，感覺冷冰冰；但慢慢有留言、有反應，就變成打乒乓球，有去有回，且運用直播的互動方式，將想法、理念、構思跟網友分享，非常有成就感。

直播主LALA和韓對談中，提到網紅上鏡講究場景角度，形容自己就是會把瘦臉開到最大，韓笑說，他不怕下雨、不怕水、但卻怕太陽，「360度我都不在乎！」

那遇到許多酸民留言，當下會如何反應？韓說，網路上的年輕朋友表達意見，非常熱情、有勇氣，他遇到酸民一笑置之。

韓說，在過去沒有直播網路的時代，有些人的聲音、想法可能出不去，但現在網路直播盛行，每個個體的聲音及意見很容易被觀察注意到，直播讓每一個小個體都有發光發熱的可能，這也是直播帶來最大的改變；同樣，民眾對政府的要求越來越高，市府團隊會持續推動各項市政，絕不鬆懈。

(中時 )