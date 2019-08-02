孫文學校總校長張亞中贈書給高雄市立圖書館，綠媒見縫插針，指高市府文化局高層「冷處理」，不為此事發新聞稿，刻意打壓與韓國瑜初選競爭的張亞中；對此，文化局無奈表示，媒體想像力太豐富，光是去年就有2880人次贈書，是常態性業務，怎麼可能每次都發新聞稿或採訪通知。

高雄市立圖書館澄清，接受民眾贈書是圖書館常態性業務，光2018年全年就有高達2880人次贈書，受理贈書冊數約3萬冊，這些受贈儀式全部沒有發新聞稿，也並未通知媒體到場採訪。

不過，即使沒發新聞稿，為感謝張亞中捐贈《中華文史哲叢書》，高市圖2日在總圖開放空間舉行溫馨的贈書儀式，由副市長葉匡時代表接受贈書，並以市長名義致贈感謝狀，包括高市議員黃柏霖、前立委林壽山及張亞中教授的民間友人都受邀到場參與，場面隆重、氣氛溫馨。

高市圖強調，受贈圖書是經常性業務，平時就沒有發新聞稿的慣例，沒想到被媒體拿來做文章，圖書館對於張亞中教授身分的特殊性，因敏感度不足引發外界誤解表達歉意，未來對於類似事件將更謹慎處理，也希望外界不要因此模糊贈書的美意。

今日的贈書儀式，張亞中致詞時表示，這次贈書計畫全台共計2000套，將在半年內贈送完畢，除了孫文學校，也感謝美國方面等民間捐助，期待藉此將對歷史、文化、教育的關懷，轉為實際行動，灑下知識的種子；他也引用佛教說法「千年暗世，一燈即明」，盼以此點亮守護中華文化的燈。

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(中時 )