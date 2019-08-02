高雄市府招商動起來！上月底宣布成立高雄市工商發展投資策進會，並召開首次會議，市長韓國瑜2日正式揭牌，形容工策會是從經發局本部「伸出去的拳頭」，擔任公部門與工商企業橋樑，主動出擊協助排除投資障礙，打造友善經營環境。

高市府以往設有經濟發展委員會，作為產官學界溝通橋樑，但隨經濟發展，市場快速變化，組織已難因應產業競爭現況，韓國瑜上任後指示成立工策會，聘深耕高雄媒體界的李義擔任總幹事，盼突破公部門框架，精準將業界需求傳遞給市府。

韓國瑜表示，各縣市皆依經濟部相關辦法，設立工策會，參酌各縣市運作經驗，高雄市工策會也可扮演市府招商引資好夥伴的角色，未來工策會將與府內各局處合作，主動出擊，幫助業界排除投資障礙，提高投資意願，為高雄創造更多就業機會。

「態度決定做事的高度！」韓國瑜說，工策會也擔負向台商宣傳的工作，事實上，這幾天工策會已帶著台商在高雄看土地，主動服務讓對方非常滿意，市府期盼展現出來的友商態度，可吸引更多產業界來高雄投資。

韓國瑜見證工策會正式成立，2日下午並與工策會委員市議員蔡金晏、高雄師範大學校長吳連賞、中鋼公司總經理林弘男、南六公司董事長黃清山、中信造船董事長韓碧祥、中油煉製事業部執行長徐漢、工策會總幹事李義等人共同揭牌。

(中時 )