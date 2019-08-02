日本政府決定將南韓從享受出口管理優惠的「白色名單」中除名，南韓政府2日下午緊急召開內閣會議，南韓總統文在寅痛批日本說，「這是讓事態更進一步惡化、非常無謀的決定。」他也明確地警告說，「今後事態的責任都在日本政府」。

日本繼7月對南韓加強半導體原料等的出口管制之後，2日上午又在內閣會議上正式決定將南韓從白色名單中除名，即針對可能轉用軍事用途的先進材料及電子零件等品項，今後出口南韓時不再享有簡化出口手續等優惠措施。

南韓認為，日本政府此舉乃針對南韓最高法院判日本企業應賠償2戰徵用工的報復措施，試圖打擊南韓的經濟。文在寅表示，「絕對不能坐視加害者的日本做賊的喊捉賊地大聲喊」，他表示將採取對抗措施。

文在寅還呼籲南韓國民團結並強調，我們不會再次輸給日本的，南韓政府將支援民間企業確保進口對象、開發國產化技術。

日韓雙方每年都會簽署交換情報合作的「日韓軍事情報保護協定」（GSOMIA），南韓已宣布拒簽該協定。南韓外交部長康京和1日在曼谷表示，若日本決定將南韓從白色名單中除名，南韓將採取相應的措施，也不得不重新考慮日韓安保合作體系。

(中時 )