近日經過台南官田菱角田的民眾，已看到部分菱角農開始採收，菱角農表示，目前採收的菱角主要是先前育苗留下來的菱角株，因育苗株的菱角採收較早，加上今年天氣炎熱，生長速度較快，因此較往年提早半個月採收，只是數量不多，物以稀為貴，批發價每台斤50元左右。

官田區是全台最大菱角產地，有菱角之鄉美稱，種植面積維持約350公頃，種植區域以烏山頭水庫及葫蘆埤周遭為主。去年因為缺水，導致種植期延後半個月多，加上秋天早到，造成開花不結果，產量銳減超過5成。

今年雨水正常，加上天氣炎熱，目前菱角田內已可見農民採收菱角，讓路過的民眾看到覺得不可思議。官田區農會表示，往年菱角盛產期都在9月底、10月初，今年官田菱角疑因受到夏季天氣炎熱影響，菱角生長快速，可能提前在9月中旬就會進入盛產期，農會的配銷作業也會跟著提前。

官田區農會指出，目前四角菱角正在採收，提早採收的二角菱則以培育菱角苗的早生菱為主，至於正常的二角菱，今年預估較往年提早約半個月，原因大多推測還是因天氣炎熱所造成，雖然目前批發價每台斤還要50元左右，但民眾已可提前品嘗到新鮮美味的菱角。

(中時 )