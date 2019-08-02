暑假尾聲即開始入秋，說到秋天戲愛旅遊的擬遷望別錯過，到日本賞楓的最佳時間，放眼望去一望無際的紅葉與銀杏，浪漫中帶有詩意，如果已感受過關東地區的賞楓景點，那就到日本關西地區換換口味吧！特別是京都、奈良，特有的古都風情搭配楓紅，像一幅從古穿越至今的名畫，絕對值得您置身其中親身體驗。

犬山城以日本最古老的木製天守閣而聞名，在其城頂上看到的景色堪稱絕景。/盈達旅遊提供)

盈達旅遊特別針對迷人的關西賞楓行程規畫了深度的旅遊行程，在「享玩日本-楓迷名阪．犬山彥根雙國寶城．水城近江八幡 京奈世界遺產五日」中，可以走訪賞楓人氣名所犬山城、嵐山渡月橋、彥根城。其中每年約11~12月是犬山城最佳的賞楓時節，這裡有日本最古老的木製天守閣而聞名，在其城頂上看到的景色堪稱絕景，同時也為國寶五城之一，漫遊的同時也可看到有觀光客穿著租借的和服漫步在老街的身影，還能體驗搭乘人力車，而前往天守閣的登閣道，宛如一座由楓葉搭建而成的楓紅隧道，秋意滿載的犬山市映入眼簾，美不勝收。

東福寺景色宜人，秋日紅葉，美不勝收。/盈達旅行提供

除了人氣名所的踩點打卡，並安排了三大關西經典古寺百濟寺、東福寺、東大寺的導覽，百濟寺距今已有1400年以上的歷史，傳教士路易斯‧弗洛伊斯曾讚美百濟寺為「地上天國」，是日本百選紅楓景點之一，故又名「百彩寺」，並與金剛輪寺、西明寺齊名為「東湖三山」。東福寺取名自奈良東大寺和興福寺的頭兩字為名，稱為東福寺，每到秋季更是「楓」迷眾人，通過通天橋眼前所及盡是鮮紅、橘紅、珊瑚紅、淺粉紅等不同的楓紅色交錯其中，因此成為京都觀賞紅葉的絕景聖地。東大寺是華嚴宗大本山，也稱為「金光明四天王護國之寺」，距今約有1200餘年的歷史，除了著名的大佛殿外，還有南大門、二月堂、三月堂、戒壇院、鐘樓等優美木造古蹟，登上二月堂寮望大佛殿和奈良市區，加上歷史悠久的背景，讓東大寺列入世界文化遺產之一。

在奈良公園賞楓，可以看到可愛的鹿群穿梭其中。/盈達旅行提供

行程中還能一次造訪兩大世界遺產「清水寺」與「奈良公園」，位於日本京都府，日本最古老的寺院「清水寺」，占地面積13萬平方公尺，為棟樑結構式寺院。順著奧院的石階而下便是音羽瀑布，清泉一分為三，分別代表長壽、健康、智慧，被視為具有神奇力量，流水清冽，終年不斷，被列為日本十大名水之首。秋天時節，從入口處開始就能看到環繞在清水寺四周圍滿滿的楓紅遍布，隨後抵達清水寺的主舞台，站上主舞台望去的景色，如烈火般通紅的楓葉林將帶給視覺上前所未有的震撼感。

位於奈良市東部的「奈良公園」，最著名的莫過於園內寬闊的草甸上有許多被居民視為神的使者的小鹿穿梭其中，遊客可以購買仙貝餵鹿，體驗近距離地與鹿接觸。而秋天時分的奈良公園，紅楓樹綻放滿天，搭配著身旁鹿群們的活潑演出，有如欣賞一場秋天的歌舞劇。

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(中時電子報)