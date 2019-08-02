苗栗縣南庄鄉鹿湖農路因大雨沖刷再度崩塌，該路段暫時封閉、禁止通行。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣南庄鄉鹿湖農路因大雨沖刷再度崩塌，警方已封鎖該路段，鄉公所預計5日進場搶通。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣南庄鄉苗21支線通往鹿湖及鹿山部落的301農路驚傳道路崩塌，頭份警分局1日傍晚6點接獲民眾通報前往現場，礙於當時正值大雨、視線不佳，道路崩影響交通，警方立即將入口封鎖實施管制，南庄鄉公所表示，受天候等因素影響不便施工，預計下周一派員前往搶通。

鹿湖、鹿山為泰雅族傳統部落，主要收入仰賴栽種甜柿、高麗菜、桂竹筍、番茄等農產，農忙時部落約聚集40、50人，301農路就是他們的經濟命脈，然而近期鹿場、鹿湖山區頻傳道路崩塌及落石事件，使得當地居民人心惶惶，近日再度因山區大雨，造成主要路徑崩塌。

頭份警分局指出，目前農路入口鐵柵欄已緊急封鎖並擺放交通錐、爆閃燈等實施警戒及管制，經人員2日上午再度進入路段查看，發現道路嚴重崩塌無法通行，旋即通報鄉公所，不過受天候不穩定等因素影響，預計要等到5日才能進場搶通。

分局長邱紹雄表示，鹿湖農路過去曾有多次崩塌，此次大雨造成災情、道路無法通行，由於相關單位無法立即前往搶通，故該路段暫時封閉，禁止通行，請民眾不要前往該區段，以維護自身安全，另呼籲民眾雨天進入山區道路要提高警覺，隨時注意路況，確保人車安全。

(中時 )