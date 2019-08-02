國民黨立委曾銘宗接獲爆料，經濟部發文要求轄下各單位，清查時力立委林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞以用、黃國昌五位委員申請補助、委辦案情況。時力黨團總召徐永明下午舉行記者會，質疑經濟部為什麼用特急件調查時力黨團5位成員資訊，要求行政院今天下午5時前把調查結果在網路公告，並希望行政院長蘇貞昌出面講清楚，到底是誰下令以及資料蒐集用途，同時全面清查全部委員申請補助案情況。

徐永明指出，經濟部此次調查範圍從2015年2月至今年7月，涵蓋本屆任期，為什麼經濟部要用特急件，調查時力黨團5位成員資訊，到底是誰下令要蒐集資料，資料的用途為何，竟然用公權力調查在野黨團成員資料，行政院長蘇貞昌知道這件事情嗎？

徐永明認為，經濟部針對在野黨團全面性調查，是想要影響時力黨團問政嗎？還是想要介入什麼？資料蒐集僅針對時力黨團嗎？呼籲行政院全面清查立法院所有立委申請補助案情況，並由蘇貞昌及立法院長蘇嘉全共同公布調查結果。

徐永明表示，若時力黨團可以調查，黨團會立刻發文各部會，要求所有黨團都一起調查，用同一標準全面清查，並將資料公布交由人民判斷，全民檢驗委辦補助案有沒有問題。

時力立委黃國昌也表示，時力坦蕩蕩，請經濟部用同一標準全面清查，若發動國家機器做針對性的事情，當代民主國家沒人可以接受。

(中時 )