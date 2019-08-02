建設、環保都重要，該如何抉擇？水利署計畫在烏溪南岸興建鳥嘴潭人工湖，預計2022年完工後每日可供25萬噸自來水給彰化及南投使用。然台灣水資源保育聯盟表示，鳥嘴潭濕地周遭不到1公里就有兩座垃圾堆置場，附近又有好幾家規模不一的養豬場，未來恐怕會供給居民垃圾水、豬糞水。對此，水利署回應，鳥嘴潭人工湖各項補償救濟給予居民全面照護。

水利署表示，鳥嘴潭人工湖各項補償救濟水利署秉從優、從寬、從速原則辦理。私有土地參考市價優於徵收價格，價購比率更高達93%。而對於被取得土地的農民，其農保權益喪失，政府給予終身救濟保障亦為全國首創。另外，對於公有土地取得，因其所有權屬於國家，除375租約外依規定並無需給予補償或救濟，但為鼓勵民眾配合施工，從優核發相關救濟金每公頃182萬元，即使無取得許可占耕者亦從寬給予每公頃163萬元，均已優於國道6號案例及其他政府工程。

水利署以照護居民的最大溝通誠意，已召開達27場協調會。也考量在地民眾多有年紀較大、行動不便之長者，中區水資源局除當地成立臨時辦公室就近積極主動服務民眾外，並不分平、假日採一對一通知說明及到府發放服務。

水利署強調，鳥嘴潭人工湖工程已通過環評審查，因為並非屬於一般水庫，無劃設集水區水質水量保護區之需要，而近年堰址河川水質調查，目前均符合飲用水水源水質標準，未來配合上游埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統積極建置，及南投縣政府加強上游汙染源稽查，可確保水源水質安全。

鳥嘴潭建設後願景。（圖取自水利署官網）

(中時電子報)