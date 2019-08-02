大考中心2日起發售109學年度考試簡章，內容包括高中英語聽力測驗、學測、以及指考等三項考試的相關說明，其中高中英語聽力測驗第一次考試報名是9月2日至9月6日截止。

大考中心表示，109學年度考試簡章自108年8月2日起發售至109年7月3日截止，集體報名者一律向辦理集體報名單位購買；個別報名者,可郵購或至大考中心服務台購買。考試簡章發售方式及簡章內容可至大考中心網站http：／／www.ceec.edu.tw瀏覽或下載。簡章內容包括高中英聽測驗、學測與指考三項考試相關說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等，請考生務必詳閱。

大考中心表示，109學年度考試有三項重要調整事項：第一，高中英聽測驗兩次考試全面使用MP3播放器，播音方式皆改採分散式個別試場播音；第二，指考調整報名時間並以簡訊通知應試號碼，報名與確認報名資料時間由14日調整為10日，考量預定寄發考試通知日期已逾各校畢業時程，將不再寄發考試通知，改以簡訊通知考生應試號碼與網路查詢網址。第三，修訂試場規則中有關「不可攜帶入座之物品」、「其他隨身物品」、「使用藥物及醫療器材」等相關規定，違規處理辦法增列行動電話未完全關機罰則等相關條文文字。

(旺報 )