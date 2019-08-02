今年中秋假期自9月13日（週五）至9月15日（週日）一連三天，只要請兩天假就輕鬆擁有連休五天的假期，最適合約閨密、好友一同出國聯絡感情，而目前IG最新熱門的打卡景點除了峇里島、長灘島這些熱門的海島之外，中南半島擁有世界遺產美景的北越下龍灣、柬埔寨的吳哥窟、還有「網紅島」之稱的越南富國島，也都是熱搜榜上有名的景點，即日起至8/15前報名第二人享最高6000元優惠，值得相揪衝一波！

乘天堂集團雅儷號遊覽下龍灣絕妙美景。/盈達旅遊提供

下龍灣享有世界天然千浮島奇景之一的美名，並有「世界奇觀」之稱，是聯合國教科文組織列入的世界遺產。與姊妹一同阿搭乘有移動式VILLA之稱的「天堂集團雅儷號Paradise Elegance」在船隊精心安排巡航路線中，帶您遊覽下龍灣絕妙美景，旅客們在登上有5層樓高的天堂雅儷號後，即展開2天1夜活動，除了觀賞美景大飽眼福之外，船上專屬的大廚師每日亦準備豐富東、西方式融合成的美味新鮮佳餚，還有現烤嚼勁十足法國長棍麵包，提供開胃菜、湯品、主菜、甜點等任您視MENU上提供的服務且依您口味上的需求現場ORDER，滿足旅客喜愛品嚐美食的味蕾！旅客可以盡情在下龍灣的自然遺產奇觀下，細細品味天堂集團雅儷號帶來最優雅的度假節奏。

入住五星級「吳哥奇蹟度假村」為旅程帶來最舒適的休憩與享受/盈達旅行提供

座落於人間的天堂「吳哥窟」，位於高棉北部的暹粒省，是高棉吳哥王朝全盛時期所遺留下來的不朽宗教建築；全城雕刻之精美有「雕刻出來的王城」美譽。而盈達旅行社推出的「柬式幸福 吳哥窟奇蹟 協奏曲SPA五日」行程，除了帶您飽覽吳哥窟令人讚嘆的美景，更要帶您入住融合吳哥窟現代與古文明特色設計的五星級「吳哥奇蹟度假村」，並免費加贈「吳哥奇蹟度假村精油SPA一小時」，讓您在飽覽美景之餘，還能在最放鬆舒適的環境，享受貴族般的待遇，放鬆每一寸肌肉。

入住富國島長灘洲際度假酒店感受海濱度假勝地X探索奢華體驗/盈達旅行提供

喜愛海島行程的朋友也有新的景點選項，同樣由盈達旅行社設計的「珍愛富國 花岩巧嶼水樣富國島 海濱度假村五日」，可以帶您體驗全新的海島度假意義，在這座海島上，你可以體驗跳島出海浮潛的樂趣、大啖新鮮美味的海鮮料理、獨木舟探索水鄉特有的自然魅力，更有只有少數旅遊達人即背包客才知道的神奇海灘「海星之灘」，因岸邊即有成群結片的海星在而得名，隨著浪花的蕩漾與藍天的印襯，是值得細細體驗的密境。豐富的行程搭配入住北島最奢華的「富國島長灘洲際度假酒店」，並安排旅客享用SEA SHACK主廚魅力晚餐 & MERCADO市場魅力下午茶，完美體驗度假村美食饗宴，感受南洋廣闊視野的熱情並且舒緩航程中的疲累，為您留下最難忘的中秋假期回憶。

盈達旅遊 02-77287717

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(中時電子報)