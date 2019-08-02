總統專機走私菸案重創蔡政府，國安局今天公布調查報告，侍衛室訂購4902條香菸，共49人涉案，是各單位中涉案情形最嚴重者。國安局長邱國正宣示，國安局將此介入總統府侍衛室所屬總統府、官邸勤務督導與輔導工作。

邱國正說，他上周初步看了編組，指揮鏈沒問題，但問題出在欠缺督管功能，各單位互相不過問業務，這些問題都有待解決。

邱國正指出，他第一個要導正這些不受其他單位督管的單位，「你不接受我督管，坦白講我也不願意管， 但這個節骨眼我非管不可。」將來會有聯合編組，不但到總統府去督導，也到官邸督導，最起碼副局長以上，督導前也一定告知相關人員。

邱國正表示，督導的項目都訂出來了，他不是去突襲督導，是要去看幹部督導成果，更要讓幹部知道，「你身為主官，沒有任何一件事情你可以不知道的。」

對於聯合督導未來是否會法制化？邱國正表示，現在這個狀況會把它定為內規，法有程序，我們一定會走，會提案進行，不過眼前問題要先把這個洞補起來，

特勤中心副指揮官周廣齊補充表示，邱局長來的時候說了一句話，：「沒有不聽話的部屬，只有不講話的幹部。」局長用這兩句話為原則，希望我們主動去管部屬，如果對部屬不聞不問，未來部屬就會對長官不理不睬。

至於國安局督導總統府侍衛室，是否象徵架空總統府秘書長陳菊？周廣齊指出，根據總統府組織章程，總統府侍衛室是它的建制單位，官邸裡面有內衛組、侍從組、警勤組，三個組由副侍衛長任總統警衛室主任，國安局沒有改變總統府組織章程，未來國安局會針對官邸裡面總統警衛室實施督輔導工作，不會去干涉應有的人事權責或既定業務。局長未來會指導，到總統府警衛室裡面實施雙輔導機制，沒有越權，我們只有鏍絲更拴緊，這是現在、也是未來革新的方向。

邱國正整頓紀律「下重手」 聯合編組督導侍衛室

(中時 )