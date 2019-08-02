來自電子、科技、製造等各領域將近200位企業夥伴共襄盛舉，交流智慧製造時代人才培育。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心（簡稱TDC）2日在高雄軟體園區國際會議廳，舉辦CEO講堂，邀請上銀集團總裁卓永財，以「智慧製造時代的人力資源」為主題，分享產業人才的培育之道，協助現場近200名產官學夥伴提升競爭力。

勞動部高屏澎東分署祕書陳怡雯致詞時指出，產業轉型升級勢在必行，人才是重要的關鍵因素，勞動部TDC以孕育與投資人才為核心來服務企業，同時推出如CEO講堂等專題演講，邀知名企業經營者與產業界分享人才發展，幫助企業建立人才制度，提升競爭力，有來電子、科技、製造等各領域企業經營與管理者參與。

上銀集團總裁卓永財從工業4.0出發，說明接觸工業4.0及智慧製造的過程，同時切入到智慧製造的重要核心為AI人工智慧，並說明AI如何影響全球經濟發展，因此企業從過去傳統製造推動轉型成為智慧製造，未來進一步進入工業4.0，達到智慧創造的發展，人才也勢必需具備擁有產業轉型的專業能力，成為工業4.0時代的專業人才。

卓永財強調，產業界受到AI影響，未來培育人才及帶領團隊的模式勢必會改變，過去的人才需專業、包容、勇氣轉變成要具備應變能力、在不確定的因素中達成任務的能力，因此企業勢必需協助人才培育出自動化、機器學習，來面對全球發展快速變遷的全新挑戰。

卓永財說，人生無處不學習，要成為人才，需跨領域學習，培養外語及創新的能力，打破傳統思考框架，時時詢問自己為何要這樣做，不要侷限自己，透過終身學習，成為智慧製造時代的重要人才，才能進一步促進MIT產業技術提升與創新，成就自己。

(中時 )