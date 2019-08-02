國安局長邱國正在國安局私菸調查記者會中表示，日前檢調查出一名少將購菸，目前已將該名少將警衛室主任隔離外，其餘18人目前也採同樣方式，不得再擔負與接觸蔡英文總統警衛勤務。未來相關責任歸屬釐清後，即會進行調離現職及更適切的行政懲處。

現場媒體質疑，為何國安局未公布懲處名單?邱國正表示，他自己以前也受過很多處分，也都坦然接任。他強調，「我無法說一週見真章、二週看到成果，但我會持續做下去，對於特勤內部業務，我不要用過去塊狀的處理方式，要知道影響層面和各部會建議，畢竟威脅一定有，但有遠中近之分，這樣才不會失了準頭，搞得人心惶惶。」

此案的懲處情況，他會適時公布，但要求限期在一、二個禮拜馬上公佈，可能做不到。因為依他過去的經驗，懲處名單公布後，未來就完全沒有轉圜餘地，反而引發出其他衍生問題。特勤中心副指揮官周廣齊則在現場表示，目前他已經自請處分。

(中時電子報)