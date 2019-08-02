台中市一名1歲女童6月底和家人至越南探親，返國後出現發燒、咳嗽及出疹情形，就醫採檢後確診感染麻疹，由於女童先到診所就醫，後來才到醫院住院，4天才確診，期間已接觸116人，衛生局除掌握接觸者名單，也將持續監測接觸者健康狀況至8月19日止。

近來國際麻疹大流行，台中市累計已有15例確疹病例，其中4例為境外感染，其他11例則是境內感染，疾管署2日宣布中市新增一例境外移入麻疹病例；患者是1歲女童6月底隨家人到越南探親回國就發病。

衛生局長曾梓展指出，暑假是國人出國旅遊的旺季，鄰近的中國大陸、印度、印尼、緬甸、菲律賓、泰國、越南皆為麻疹流行地區，而麻疹傳染力強，可由飛沫、空氣傳播，目前預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)。

另外，也應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到麻疹流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發前2至4週可至醫療院所評估並自費接種疫苗；而一般民眾，特別是1981年後出生的成人也可於出國前2至4週就醫評估補種疫苗。

衛生局提醒，民眾返國後如果有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並告知醫生旅遊史。臨床醫師如發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，應儘速通報衛生局疾病管制科防疫專線0928-912578，並適當隔離病人爭取防治時效，避免疫情擴大。

(中時 )