嘉義市長黃敏惠（中）及旅宿觀光業者歡迎遊客使用行動支付消費。（廖素慧攝）

暑假是親子旅遊的旺季，嘉義市政府拚「嗶」經濟，鼓勵遊客用行動支付吃喝玩樂，市長黃敏惠2日體驗用手機付帳、兌換西瓜造型冰棒的趣味及便利，歡迎親子一起來嘉旅遊，享用旅館、商圈暑期限定的「超fun鬆」優惠好康。

黃敏惠說，爸爸媽媽帶著孩子出來玩，用無現金支付更安全、方便，特別是年輕爸爸媽媽都是手機族，嘉義市有多種行動支付方式，免現金又有機會抽大獎，來嘉玩最超值。

黃敏惠說，嘉義市飯店業者精心策畫主題專案，結合親子活動，加入體驗課程，推出高檔精緻的限量美食套餐，各式各樣的折價券，五花八門的特色贈品推，如棒球抱枕、手繪夾腳拖鞋、造型馬克杯等，結合城市風格，值得收藏，旅館飯店的房價也有優惠。

嘉義市商圈密集，有7家多元支付業者在檜意森活村、嘉樂福夜市等商圈推出電子票證、行動支付、跨境支付、信用卡支付等一機多用的e-Pay多元支付服務卡機，整合了各種支行動支付的平台，方便遊客消費，且還有多項優惠好康。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍說，市府帶頭拚觀光，業者也配合推行「嗶經濟」，提供國內外旅客更科技且便利的消費方式，讓小孩放電、大人放鬆。

(中時 )