長春國民運動中心2日舉行上樑典禮，預計今年底完工，成為台中第四座國民運動中心。（馮惠宜攝）

長春國民運動中心2日舉行上樑典禮，預計今年底完工，成為台中第四座國民運動中心，市長盧秀燕到場感謝歷任市長「一棒接一棒」全力推動，還有多位民代爭取經費，讓工程預算達4億5千萬元，提升場館設備品質，未來將接續推動周邊綠川水環境改善，讓場館與周邊景點相輝映，成為南區運動休憩一大亮點。

繼朝馬、北區、南屯國民運動中心之後，長春國民運動中心2日舉行上梁典禮，盧秀燕率領多位局處首長祈福上香，地方民代里長皆共襄盛舉。

盧秀燕指出，市府推動市政「一棒接一棒」，感謝前市長胡志強爭取預算，讓這座國民運動中心正式啟動，也感謝前市長林佳龍接棒興建工程，她接棒後續工程，也將繼續推動綠川水環境改善，要讓此場館與綠川、長春公園等周邊景點連結，成為南區運動休憩中心。

建設局表示，為提升運動風氣，全市計畫建置10座國民運動中心，其中長春國民運動中心位於台中市南區長春公園內，定位為社區型運動場館。今年底完工後，將由運動局委託OT廠商營運，將是繼朝馬、北區、南屯運動中心後，台中第四座完工的運動中心。

長春國民運動中心分為運動中心及健身中心兩棟建築，設施包括室內外游泳池、兒童戲水設施、SPA、三溫暖、綜合性多功能球場、體適能健身房、瑜珈韻律教室等；此外，健身中心一樓也將規劃為里民活動聚會空間。

(中時 )