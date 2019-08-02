國際同濟會台灣總會拜會台中市長盧秀燕，攜手共進讓愛發揮最大效益。（盧金足攝）

國際同濟會台灣總會2日至台中市政府拜會市長盧秀燕，盧感謝國際同濟會長年來對於弱勢團體的扶助與救濟，及對市府活動的支持，希望未來持續攜手共進，讓愛的力量發揮最大效益，為市民謀取最大福利。同濟會中B區主席朱東源表示，將捐贈一輛救護車給市府，同濟會並將持續協助市府服務社會。

國際同濟會台灣總會長楊建功今日率領台中區主席林宗勳、中A區主席黃世欣、中B區主席朱東源、中C區主席陳羿文等40多名成員拜會盧秀燕，盧秀燕也致贈豐原在地天然漆製作的漆器工藝，藝術不只在殿堂，也能融入生活中，從生活中享受工藝美學。

盧秀燕力讚同濟會是非常重要的社團，全世界約有60萬名同濟會友，不但是國際性社團，在台灣的組織力量也非常強大，長年發揮愛的精神，幫忙弱勢、服務社會。

她說，自己從政的時間很長，參加過非常多社會救助工作，扶助過程中常可見到同濟會友的身影，犧牲奉獻為大眾付出，向同濟會友表達謝意與敬意。

盧秀燕強調，台中市現為全國第二大城，約有282萬人，市府要做的就是為市民服務，但社會需要幫忙的地方，靠市府單打獨鬥絕對不夠，希望同濟會友能與市府攜手前進，團結力量大，繼續緊密結合，更有效果的發揮力量。

同濟會中B區主席朱東源在會中表示，將捐贈一台救護車給市府，同濟會並將持續協助市府服務社會。

盧秀燕說，市府各個單位都需要民間團體協助，特別是社會局及教育局，所編的預算永遠不夠，如果同濟會友想要做愛心、連結資源，可與相關單位共同討論現今市民最需要的協助，讓愛心有更好的結合。

同濟會台灣總會長楊建功指出，長年以來同濟會與市府有非常好的合作默契，日前舉辦的台中世界花卉博覽會，同濟會派駐非常多名志工協助，明年市府將舉辦2020台灣燈會，同濟會有意願比照台中花博模式認養各個展區，盡力協助市府舉辦的活動，共同為市民謀取更大的福利。

(中時 )