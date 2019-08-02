韓瑜臉書全文。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書）

本土劇女神韓瑜自去年結束《金家好媳婦》後，開啟休假模式的韓瑜，她不時在網上分享生活趣事，韓瑜近日與好姊妹何蓓蓓到東京旅行，童心未泯的韓瑜綁辮子、戴超萌髮飾，相當吸睛，而韓瑜昨（1日）則在臉書曬看書照，她還自嘲是「裝用功」。

照片中，韓瑜穿一身黑、腳踩高跟鞋現身書店，她專心閱讀手裡的書，不過網友全把焦點放在韓瑜名模比例的長腿，她一雙白皙鳥仔腳又細又長，網友更是狂讚：「那雙腿也太美了」、「臉美，身材好，連腿都美」、「讓別人不能用功的腿」、「氣質高雅美女」。

(中時電子報)