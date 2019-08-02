野生韓瑜「裝用功」！白嫩鳥仔腳被看光 網：腿太美 17:012019/08/02 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓瑜辣曬看書照（圖左），一雙美腿超吸睛。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓瑜臉書全文。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書） 本土劇女神韓瑜自去年結束《金家好媳婦》後，開啟休假模式的韓瑜，她不時在網上分享生活趣事，韓瑜近日與好姊妹何蓓蓓到東京旅行，童心未泯的韓瑜綁辮子、戴超萌髮飾，相當吸睛，而韓瑜昨（1日）則在臉書曬看書照，她還自嘲是「裝用功」。 照片中，韓瑜穿一身黑、腳踩高跟鞋現身書店，她專心閱讀手裡的書，不過網友全把焦點放在韓瑜名模比例的長腿，她一雙白皙鳥仔腳又細又長，網友更是狂讚：「那雙腿也太美了」、「臉美，身材好，連腿都美」、「讓別人不能用功的腿」、「氣質高雅美女」。 (中時電子報) #韓瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 「童志戀」持續萌芽？ 女星：孫協志也搶輸她 15:442019/07/17 娛樂 韓瑜熱褲曬大長腿 超嫩現蹤迪士尼根本真公主 11:172019/07/26 娛樂 娛樂熱門新聞 王寶強被戴綠帽7歲女正面曝光！「不是小王種」 - 娛樂 《小女花不棄》男神雲集 林依晨認證「最帥是他」 - 娛樂 余苑綺將生二胎 傳要求坐月子「全額贊助」被回絕 - 娛樂 抓到了！造謠江蘇衛視抵制台星 他下場慘曝光 - 娛樂 「受不了客家人」 女星曝與丈夫無性生活揚言離婚 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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