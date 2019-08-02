（中央社）

正在舉辦東南亞國家協會（ASEAN）區域安全會議的泰國曼谷，今天驚傳在3個地點發生爆炸案，共有6顆炸彈被引爆，至少造成4人受傷。截至目前尚無人出面承認犯案。

起先在當地時間接近上午9時的上班尖峰時段，在2個地點傳出小規模爆炸聲響。不久後，在曼谷北邊數個部會所在地的政府辦公區附近，也傳出第3起爆炸。

曼谷的愛侶灣醫學中心（Erawan Medical Center）表示，傷者有4人，「無人受重傷。他們全都正在醫院接受治療觀察」。

這波爆炸案使用大小如桌球的小型炸彈，據信是所謂的「乒乓炸彈」。而這場攻擊目的似乎只是在重大國際會議期間讓泰國政府難堪，而非為了造成重大傷亡。

有3名傷者是女性道路清潔人員，她們在其中一顆炸彈引爆時受傷。泰國網站上的照片顯示，她們看來一臉茫然，正在接受包紮治療，其中一人被送上救護車。

第4名傷者則是在曼谷最高樓之一、有77層的泰王大京都大廈（King Power Mahanakhon）附近，被一顆炸彈所傷。上校警官康同（Kamtorn Uicharoen）告訴路透社，共有6顆炸彈爆炸，另有1顆炸彈在爆炸前尋獲。

曼谷目前正在主辦區域安全會議，由東協國家和美國、中國及俄羅斯等世界強權國家的外交部長出席。但今日爆炸地點全都未非常靠近會議場所。

爆炸發生在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將在會議上發表重大演說之前。蓬佩奧在演說中讚揚泰國重新加入「民主陣營」。

泰國政府呼籲媒體勿揣測爆炸案動機。泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）對記者表示：「我們還不知道有多少人涉案。犯案者是想製造不安。」

（中央社）

(中時 )