傳出民進黨主席卓榮泰昨透過幕僚傳簡訊給時代力量主席邱顯智，希望本周末雙方黨主席找時間面對面談，邱顯智今天下午受訪證實有收到邀請，邱顯智說，會針對國會改革、居住正義等議題跟卓主席對談；至於立委提名整合問題，秋強調，先進行對談看結果在思考如何處理。

時力黨內爆發路線不清問題，引發黨籍立委林昶佐不滿，昨黨中央決策會後，自認與時力理念不合宣布退黨。對此，邱顯智今表示，就黨的路線來講立場非常清楚，希望讓本土勢力極大化，支持代表本土政權的小英總統順利連任當然沒問題；至於立委選區提名爭議，希望跟卓主席確認雙方的價值理念，如今卓主席也提出邀請，2人預計下周一或周二進行面談。

由於時力在新北淡水、高雄鳳山等地已經自提人選，且選區內有民進黨現任立委，若與卓榮泰見面後雙方理念達成共識，目前提名的人選是否會撤銷提名，邱顯智調，兩黨主席先進行對談，後續問題在看如何處理。

先前曾表態「如果時力決定當小綠，他將義無反顧離開」的立委黃國昌，面對媒體提問對兩黨主席見面看法，黃國昌說，卓主席約對談很好，但唯一的原則事公開透明，在公開平台談，2人不要私下談。

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(中時 )