前中信金控行政長、中信商銀董事長室專門委員張明田、張明人兄弟，涉嫌在2012年中信金處分台南土地及2015年處分松壽大樓時，以低於市價賤售從中獲取上億佣金，檢方聲押後台北地院裁准，2人不服提抗告，高院駁回確定。

高院認為，張明田、張明人犯罪嫌疑確屬重大，且有羈押之必要，他們雖提起抗告，但羈押審查的犯罪嫌疑重大要件，本不以達有罪判決之心證程度之必要，駁回2人抗告、裁定羈押禁見確定。

(中時 )