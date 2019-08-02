中信金土地弊案 前行政長張明田兄弟羈押確定 17:142019/08/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前中信金控行政長、中信商銀董事長室專門委員張明田、張明人兄弟，涉嫌在2012年中信金處分台南土地及2015年處分松壽大樓時，以低於市價賤售從中獲取上億佣金，檢方聲押後台北地院裁准，2人不服提抗告，高院駁回確定。 高院認為，張明田、張明人犯罪嫌疑確屬重大，且有羈押之必要，他們雖提起抗告，但羈押審查的犯罪嫌疑重大要件，本不以達有罪判決之心證程度之必要，駁回2人抗告、裁定羈押禁見確定。 (中時 ) #羈押 #中信金 #張明田 也許您會感興趣 推薦閱讀 縱火燒9機車 博士慣犯遭羈押禁見 18:162019/08/01 社會 社會熱門新聞 長腿女主播站路邊遭暗殺：以為會死 凶嫌落網 - 社會 隔離不安全的人 邱國正：我會下重手 - 社會 好熱！19歲正妹搭公車穿太辣 遭運將轟下車 - 社會 少將主任涉案 排除警衛任務 - 社會 孕婦吃兩塊隔夜西瓜 小孩差點不保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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