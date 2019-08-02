（中央社）

臉書（Facebook）今天表示，已阻止兩個在阿拉伯網路世界進行政治宣傳和輿論操弄的活動，其中一個活動背後和沙烏地阿拉伯政府有關。

根據臉書網路安全政策負責人葛萊徹（Nathaniel Gleicher），這兩個活動看起來並沒有關聯，但都牽涉在社群媒體臉書和Instagram上「協力散播不實資訊的行為」。

葛萊徹表示，第一個活動中有217個臉書帳號、144個粉絲專頁、5個臉書社團和31個Instagram帳號，因涉入源自沙烏地阿拉伯的協力欺騙行為而遭到移除，這些活動大多聚焦在沙國和北非。

這些粉絲專頁管理者和帳號擁有者通常以阿拉伯語發文，內容有關區域新聞和政治議題，包含沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）和葉門內戰。

葛萊徹指出，這些粉絲專頁和帳號也時常分享對於沙國鄰近國家的批評，例如伊朗、卡達和土耳其，並對半島電視台（Al-Jazeera）和國際特赦組織（Amnesty International）的可信度提出質疑。

雖然這些活動的幕後推手有意要隱藏他們的身分，但臉書仍發現這些連結導向到與沙國政府有關的人物。這些人使用假帳號，偽裝成目標國家的居民，以此身分貼文，或假裝成當地新聞媒體。

臉書表示，這些活動砸了約10萬8000美元（新台幣334.8萬元）廣告費，以美金和沙國貨幣支付。

第2個輿論操弄活動則似乎由埃及和阿拉伯聯合大公國合作，聚焦在中東國家、北非和東非。幕後推手以盜用帳號和假帳號，嘗試散播他們的內容和言論，以人為的方式增加互動。

這些粉絲專頁和帳號貼文的主題包含時尚、動物、手工藝、幽默內容以及當地新聞、政治與選舉。

臉書移除這些帳號的舉動，顯示出這個全球最大的社群平台，正在打擊那些試圖在( 書上操縱言論的假帳號。

(中時 )