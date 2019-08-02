31歲「流量女王」趙麗穎去年10月閃嫁給大她9歲「蘭陵王」馮紹峰，兩人今年3月生下一子，昨(1日)傳出趙麗穎有望在本月復出，稍早工作室證實趙麗穎將在本月22日為某品牌站台，獻出當媽後第一個復出工作，此時也傳趙麗穎之後將和馮紹峰合體上《妻子的浪漫旅行3》，但製作單位尚未證實。
趙麗穎與馮紹峰過去合作電影《西遊記女兒國》、電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》傳出緋聞，去年10月16日，也就是趙麗穎生日當天，她和馮紹峰跳過認戀，直接官宣結婚，今年3月迎來愛的結晶，6月趙麗穎被拍到和老公搭車合體出遊，疑因幸福肥身形略腫，上月趙麗穎現身機場，被拍到消瘦不少，鏟肉效率神速。
今工作室宣布，趙麗穎22日將出席品牌活動，而這也是她當媽媽後首度出席公開場合。另外，5月《妻子的浪漫旅行》播完結篇時，謝娜就提到會邀馮紹峰夫妻來上第3季，今又熱傳兩人疑確認參加該節目，真相為何？有待官方宣布。
(中時電子報)
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