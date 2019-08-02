華山基金會走進人群，照顧3失（失智、失能、失依）老人，在金湖天使站建站5周年的今天，全體工作伙伴邀請15位長者動手做披薩，一起品嘗幸福的好滋味，並在縣籍歌手許翼騰彈奏經典民謠中，共度快樂美好時光。
華山基金會在全台為3失（失智、失能、失依）長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、物資協助等服務，在金門地區共設有2個天使站，服務近180位弱勢長輩。
金湖愛心天使站成立滿五周年，該基金會在「小瓢蟲柴燒窯烤店」舉辦溫馨的感恩茶會，邀請15位長者與縣議員李應文、金門榮服處處長呂媽定、金沙鎮鎮長吳有家、金沙鎮代表馬自壯等人一起動手做披薩，分享老人家口中的外國人「煎餅」美味。
金門創作歌手許翼騰也在現場彈奏經典民謠包括望春風、城裡的月光、外婆的澎湖灣等多首歌曲，與老人家們同歡。
金湖天使站站長張世瑾致贈義工及店家感謝狀，感恩大家多年來的無私奉獻與付出。華山基金會目前正進行「認助計畫」公益活動，籌募3失長輩常年服務經費，每月1250元、一年1萬5000或隨喜，希望有更多人加入愛心行列，一起守護長輩的未來。愛心專線：（082）327-204張先生。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。