老人家在義工協助下，自己動手學做披薩 。（華山基金會提供）

華山基金會服務的長者，與工作伙伴共度美好時光。（華山基金會提供）

華山基金會走進人群，照顧3失（失智、失能、失依）老人，在金湖天使站建站5周年的今天，全體工作伙伴邀請15位長者動手做披薩，一起品嘗幸福的好滋味，並在縣籍歌手許翼騰彈奏經典民謠中，共度快樂美好時光。

華山基金會在全台為3失（失智、失能、失依）長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、物資協助等服務，在金門地區共設有2個天使站，服務近180位弱勢長輩。

金湖愛心天使站成立滿五周年，該基金會在「小瓢蟲柴燒窯烤店」舉辦溫馨的感恩茶會，邀請15位長者與縣議員李應文、金門榮服處處長呂媽定、金沙鎮鎮長吳有家、金沙鎮代表馬自壯等人一起動手做披薩，分享老人家口中的外國人「煎餅」美味。

金門創作歌手許翼騰也在現場彈奏經典民謠包括望春風、城裡的月光、外婆的澎湖灣等多首歌曲，與老人家們同歡。

金湖天使站站長張世瑾致贈義工及店家感謝狀，感恩大家多年來的無私奉獻與付出。華山基金會目前正進行「認助計畫」公益活動，籌募3失長輩常年服務經費，每月1250元、一年1萬5000或隨喜，希望有更多人加入愛心行列，一起守護長輩的未來。愛心專線：（082）327-204張先生。

(中時 )