日本「京都動畫」因遭人縱火，導致35人不幸罹難。京都府警察本部在取得家屬同意後，2日首度公布其中10名罹難者姓名，包括曾擔任動畫《弦音－風舞高中弓道部－》導演武本康弘、《涼宮春日的消失》總作畫監督木上益治等都確定罹難。

日本放送協會（NHK）報導，京都府警察本部2日公布35名死者中的10位罹難者姓名，雖然警方日前已掌握35名死者身分，但一直未對外正式公布。

京都府警察本部搜查一課課長西山亮二表示，會到這個時候才決定公布罹難者姓名，主要是罹難者家屬在事發後遭受嚴重打擊，他們認為要讓家屬接受親人已離世的事實，需要花不少時間。他並表示，警方在仔細地聆聽罹難者家屬及反對公布真名的「京都動畫」公司的想法同時，審慎地決定公布時機。

這10人分別是47歲動畫導演武本康弘、37歲動畫師西屋太志、61歲動畫導演木上益治、35歲渡邊美希子、34歲橫田圭佑、41歲津田幸惠、30歲栗木亞美、22歲笠間結花、23歲大村勇貴、34歲宇田淳一。目前警方傾向公布其餘25名罹難者名字，將持續跟家屬及公司方面進行溝通。

另外，據日本朝日新聞7月31日報導，京都動畫縱火案嫌犯青葉真司，先前曾宣稱投稿京都動畫作品遭抄襲，但京都動畫30日對外表示，公司曾收到與嫌犯同名同姓人士投稿的創作作品，但由於格式方面的因素，該份稿件並未通過初審，因此包括社長八田英明在內，公司內部以往未曾得知其存在。

(中時電子報)